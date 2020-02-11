«Почта России» договорилась о доставке товаров с iHerb

«Почта России» заключила с интернет-магазином договор о прямых поставках товаров российским покупателям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Почту России».

Услуга начнет работать с февраля. Покупатели смогут забирать заказы во всех отделениях «Почты России».

Раньше заказы с iHerb российским покупателям доставляли сервисы Pony Express и Boxberry. Также несколько лет назад «Почта России» сотрудничала с компанией DHL Global, доставлявшей заказы в том числе с iHerb.

Магазин iHerb поставляет товары в 150 стран мира. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, которые приводят «Ведомости», Россия обеспечивает около 20% оборота магазина. По оценке исследовательского агентства Data Insight, российские покупатели могут делать на iHerb до 10 миллионов заказов в год.

В январе 2020 года Ульяновский областной суд постановил удалить приложение iHerb для российских пользователей — «в связи с размещением информации о небезопасных БАДах».

Это уже третье решение ульяновского суда, касающееся iHerb. В 2016-м суд постановил заблокировать сайт магазина за продажу санкционных товаров, в 2019-м — удалить приложение из-за нескольких не сертифицированных в России БАДов и пищевых добавок. Оба решения впоследствии отменили.