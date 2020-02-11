Китайскую студентку, заболевшую коронавирусом в Тюмени, выписали из больницы

Студентка из Китая, заболевшая 2019-nCoV в Тюмени, выписана из инфекционной больницы. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Гражданка КНР — одна из двух человек, заразившихся новой инфекцией на территории России — находилась на лечении с 3 февраля. Сейчас ограничений на ее передвижения нет, заявили местные власти.

Еще один случай заражения вирусом ранее был зафиксирован у гражданина Китая в Забайкальском крае.

По состоянию на 11 февраля от нового вируса в Китае погибли 1018 человек. Общее число заразившихся составляет 42,6 тысячи человек. Более четырех тысяч человек вылечились от болезни.