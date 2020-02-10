СК попросил отправить в психбольницу обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара

Следственный комитет завершил расследование убийства шестилетнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара.

Следствием установлено, что подозреваемый в преступлении страдает психическим расстройством. В связи с этим ведомство попросило суд направить обвиняемого на «принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа».

31 октября 2019 года 36-летний житель Нарьян-Мара Денис Поздеев зашел в детский сад «Сказка» и ударил ножом шестилетнего ребенка. Он объяснил свои действия голосами в голове и «заклинаниями».

Охранника детского сада в ноябре арестовали по делу об оказании услуг, не соответствующих правилам безопасности. СК сообщал, что сотрудник ЧОП, услышав звонок Поздеева в домофон детсада, «дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников».