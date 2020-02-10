«Левада-центр»: 64% россиян готовы участвовать в голосовании о поправках в Конституцию, 72% их поддержат
64% россиян приняли бы участие в голосовании о поправках в Конституцию, если бы оно состоялось в следующее воскресенье, 72% поддержали бы поправки. Об этом свидетельствуют результаты опроса негосударственного «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Среди поправок самый высокий уровень поддержки имеет гарантия индексации пенсий (92% поддерживают), приоритет Конституции над международным правом (84%) и гарантия минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума (83%).
Наименьшей поддержкой пользуются поправки об укреплении роли Госсовета (58% поддерживают), запрет занимать пост президента более двух сроков (64%) и перераспределение части полномочий президента в пользу парламента (68%).
Отчасти голосование по поправкам будет голосованием в поддержку Путина, но тут он предложил именно то, чего люди хотели больше всего, — социальные гарантии, говорит социолог [«Левада-центра» Денис Волков]: «Есть огромный запрос на разговор о социальных изменениях, и риторика последнего времени — именно та, которую люди хотели услышать от власти. Поэтому им и не важно, что де-факто эти социальные гарантии уже есть». А вот про Госсовет граждане ничего не понимают, поэтому сложно оценивать, одобряют они этот орган или нет, добавляет Волков.
Ранее опрос об отношении россиян к поправкам в Конституцию провел государственный ВЦИОМ. Все поправки получили одобрение больше чем у половины респондентов. При этом мнение опрошенных по поводу усиления роли Госсовета обнародовано не было.
«Медуза» тоже провела голосование по конституционной реформе. Одобрение читателей получили такие поправки: ограничение числа президентских сроков, расширение полномочий премьера и Госдумы при назначении правительства, запрет на иностранное гражданство для чиновников и привязка МРОТ к прожиточному минимуму.