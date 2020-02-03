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Сколько россиян одобряют поправки Путина в Конституцию? Версия ВЦИОМ

Источник: Meduza
РБК <a href="https://www.rbc.ru/politics/03/02/2020/5e3700759a79473195081676" target="_blank">опубликовал</a> результаты опроса об отношении россиян к поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин. Опрос провел государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам, больше половины респондентов одобряют поправки. При этом в опросе не упоминается одно из ключевых предложений Путина — усиление роли Госсовета. «Медуза» недавно тоже <a href="https://meduza.io/feature/2020/01/31/my-poprosili-chitateley-progolosovat-po-popravkam-v-konstitutsiyu-odobreny-tolko-pyat-shtuk" target="_blank">провела</a> среди читателей голосование по конституционной реформе. Одобрение получили такие поправки: ограничение числа президентских сроков, право премьера самому выбирать вице-премьеров и некоторых министров и право Госдумы утверждать правительство, запрет на иностранное гражданство для чиновников и привязка МРОТ к прожиточному минимуму.
РБК опубликовал результаты опроса об отношении россиян к поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин. Опрос провел государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам, больше половины респондентов одобряют поправки. При этом в опросе не упоминается одно из ключевых предложений Путина — усиление роли Госсовета. «Медуза» недавно тоже провела среди читателей голосование по конституционной реформе. Одобрение получили такие поправки: ограничение числа президентских сроков, право премьера самому выбирать вице-премьеров и некоторых министров и право Госдумы утверждать правительство, запрет на иностранное гражданство для чиновников и привязка МРОТ к прожиточному минимуму.

Фото в анонсе: Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA