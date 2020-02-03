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Сколько россиян одобряют поправки Путина в Конституцию? Версия ВЦИОМ
08:30, 3 февраля 2020
Источник: Meduza
РБК
опубликовал
результаты опроса об отношении россиян к поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин. Опрос провел государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам, больше половины респондентов одобряют поправки. При этом в опросе не упоминается одно из ключевых предложений Путина — усиление роли Госсовета. «Медуза» недавно тоже
провела
среди читателей голосование по конституционной реформе. Одобрение получили такие поправки: ограничение числа президентских сроков, право премьера самому выбирать вице-премьеров и некоторых министров и право Госдумы утверждать правительство, запрет на иностранное гражданство для чиновников и привязка МРОТ к прожиточному минимуму.
Фото в анонсе: Татьяна Макеева / Reuters / Scanpix / LETA
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