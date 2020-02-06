В программном обеспечении Boeing 737 MAX обнаружили новый дефект

Инженеры Boeing выявили новую неполадку в программном обеспечении самолетов 737 MAX. Вновь обнаруженный дефект связан с работой датчика, предупреждающего о неисправной работе системы балансировки.

В компании подчеркнули, что неполадка будет устранена до нового ввода 737 MAX в эксплуатацию. При этом в Boeing отметили, что вновь обнаруженная неисправность не повлияет на сроки сдачи лайнеров, которые сейчас намечены на середину 2020 года.

Полеты 737 MAX по всему миру приостановлены с марта 2019 года из-за двух авиакатастроф, жертвами которых стали в общей сложности 346 человек. В обоих случаях крушения произошли из-за некорректной работы системы MCAS: она должна была препятствовать превышению угла атаки, но вместо этого направляла самолеты вниз.

Первоначально в Boeing намеревались переписать софт только для системы MCAS, но в начале 2020 года компания сообщила, что ПО для лайнеров будет переписано полностью.