В Мосгордуму внесли проект амнистии для участников летних протестов
Депутаты фракций «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ внесли в Мосгордуму проект постановления об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.
Помимо традиционно включаемых в подобные постановления категорий осужденных (участники боевых действий, ликвидаторы чернобыльской аварии и те, кому на момент совершения преступлений было меньше 16 лет), проект упоминает фигурантов «московского дела» — осужденных или находящихся под следствием участников митингов протеста в Москве летом 2019 года.
Среди прочих в разработке документа участвовали политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, отбывавшие административные аресты по обвинению в организации митингов, а также Егор Жуков, осужденный условно по «московскому делу».
Амнистию в России может объявить только Госдума. Если Мосгордума одобрит проект предложенного постановления, его внесут в федеральный парламент.
Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников («Единая Россия») сказал «Ъ», что фракция обсудит инициативу, однако, по его мнению, проект содержит ряд «политических, а не гуманистических» предложений: «Это возможность вернуться к дискуссии о том, что же было летом».
Ранее фигурантов «московского дела» предлагали включить в проект амнистии члены Совета по правам человека при президенте РФ, но новый глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против.