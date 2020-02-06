В Мосгордуму внесли проект амнистии для участников летних протестов

Депутаты фракций «Справедливой России», «Яблока» и КПРФ внесли в Мосгордуму проект постановления об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Коммерсант», ознакомившийся с документом.

Помимо традиционно включаемых в подобные постановления категорий осужденных (участники боевых действий, ликвидаторы чернобыльской аварии и те, кому на момент совершения преступлений было меньше 16 лет), проект упоминает фигурантов — осужденных или находящихся под следствием участников митингов протеста в Москве летом 2019 года.

Среди прочих в разработке документа участвовали политики Дмитрий Гудков и Александр Соловьев, отбывавшие административные аресты по обвинению в организации митингов, а также Егор Жуков, осужденный условно по «московскому делу».

Амнистию в России может объявить только Госдума. Если Мосгордума одобрит проект предложенного постановления, его внесут в федеральный парламент.

Ранее фигурантов «московского дела» предлагали включить в проект амнистии члены Совета по правам человека при президенте РФ, но новый глава СПЧ Валерий Фадеев выступил против.