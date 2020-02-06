В Кремле начали измерять температуру у всех, кто встречается с Путиным

В администрации президента России начали измерять температуру тела у всех, кто приходит на публичные мероприятия с участием Владимира Путина. Первым об этом сообщил журналист «Дождя» Антон Желнов. Он рассказал, что температуру измеряет человек с .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что в Кремле действуют дополнительные меры предосторожности против распространения .

Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в то же время заявила, что проверки в Кремле проводят не из-за коронавируса, а из-за местного сезонного гриппа.