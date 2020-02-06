«МБХ медиа»: фигуранты дела Голунова два года назад избили задержанную женщину. А потом ее оштрафовали за неповиновение полиции

Поправка. В материале «МБХ медиа», на основе которого была написана эта заметка, сообщалось, что в мае 2018 года задержанную избили Максим Уметбаев и Денис Коновалов. Однако по данным, которые позже получила «Медуза», в жалобе, которую подала задержанная, указано, что избиение совершили два других сотрудника. Уметбаев позже незаконными методами склонил ее к сотрудничеству, а Коновалов в эпизоде вообще не фигурировал. «Медуза» приносит извинения читателям.

Арестованные по делу корреспондента «Медузы» Ивана Голунова бывшие полицейские Максим Уметбаев и Денис Коновалов в мае 2018 года избили женщину, задержанную по делу о наркотиках. Об этом «МБХ медиа» рассказала адвокат Оксана Ямпольская, которая представляла ее интересы.

Как рассказала адвокат, в итоге по своему делу женщина получила штраф в размере 30 тысяч рублей, а затем, в декабре 2018 года, ее доставили в ОВД как свидетеля по другому уголовному делу. Там другой обвиняемый по делу Ивана Голунова — Игорь Ляховец — применил насилие по отношению к ней. Адвокат сделала видеозапись инцидента. На эту запись в конце января обратил внимание Иван Голунов, после этого о нем написали многие СМИ.

Позже женщина, рассказала ее адвокат «МБХ медиа», обращалась в УСБ по Москве с жалобой, но она была оставлена без ответа. При этом, подчеркнула Ямпольская, ее подзащитную саму оштрафовали на тысячу рублей по административной статье о неповиновении полиции, так как она отказывалась «следовать в ОМВД для участия в следственных действиях».

Игорь Ляховец — бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы. Следствие считает, что именно он организовал подбрасывание наркотиков Голунову. Ляховец отрицает вину, на суде по избранию меры пресечения он заявил, что «дело перешло в политическую плоскость».

Помимо Ляховца по делу Голунова проходят бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

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