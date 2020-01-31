Иван Голунов нашел видео, на котором обвиняемый по его делу полицейский применяет насилие к свидетельнице

Спецкор «Медузы» Иван Голунов обратил внимание на видео, где обвиняемый по его делу бывший полицейский Игорь Ляховец выкручивает руку свидетельнице по другому уголовному делу.

СРОЧНО! Вот так работает уголовный розыск Западного округа Москвы Best Video

Ролик был загружен на ютьюб в январе 2019 года. Авторы ролика отмечают, что «таким образом [с применением насилия] опера Западного округа получают нужные им показания по уголовным делам». По окончании съемки, как отмечается сотрудники УВД попытались отобрать телефон у адвоката, а затем «силой вырвали свидетеля и увезли в неизвестном направлении».

Игорь Ляховец — бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному административному округу. Следствие считает его организатором преступления. Ляховец отрицает вину, на суде по избранию меры пресечения он заявил, что «дело перешло в политическую плоскость». Представители СК, в свою очередь, объявили, что «следствие имеет основания полагать, что Ляховец причастен к иным преступлениям».

Помимо Ляховца по проходят бывшие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.

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