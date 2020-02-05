Суд постановил заблокировать в России зашифрованную почту Scryptmail. Она прекратила свою работу еще в январе
Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, требовавшего заблокировать в России почтовый сервис Scryptmаil.com.
Как сообщает «МБХ медиа», Роскомнадзор потребовал заблокировать сервис за отказ предоставить данные для внесения в реестр операторов распространения информации.
При этом ведомство отказалось от иска к другому почтовому сервису Mаilbox.org, поскольку тот предоставил информацию для включения в реестр.
Роскомнадзор в 2019 году по просьбе ФСБ требовал, чтобы Scryptmаil и Mаilbox предоставили сведения для реестра, поскольку эти почтовые сервисы использовали для отправки ложных сообщений о терактах, писал РБК.
В октябре 2019 года представители Scryptmail объявили, что закроют сервис 31 января 2020 года.
В России за одну неделю в январе ограничили доступ к зашифрованным почтовым сервисам ProtonMail и StartMail. В ФСБ России говорили, что с адресов этих сервисов рассылали ложные сообщения о минированиях.