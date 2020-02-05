Суд постановил заблокировать в России зашифрованную почту Scryptmail. Она прекратила свою работу еще в январе

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, требовавшего заблокировать в России почтовый сервис Scryptmаil.com.

Как сообщает «МБХ медиа», Роскомнадзор потребовал заблокировать сервис за отказ предоставить данные для внесения в реестр операторов распространения информации.

При этом ведомство отказалось от иска к другому почтовому сервису Mаilbox.org, поскольку тот предоставил информацию для включения в реестр.

Роскомнадзор в 2019 году по просьбе ФСБ требовал, чтобы Scryptmаil и Mаilbox предоставили сведения для реестра, поскольку эти почтовые сервисы использовали для отправки ложных сообщений о терактах, писал РБК.

В октябре 2019 года представители Scryptmail объявили, что закроют сервис 31 января 2020 года.

В России за одну неделю в январе ограничили доступ к зашифрованным почтовым сервисам ProtonMail и StartMail. В ФСБ России говорили, что с адресов этих сервисов рассылали ложные сообщения о минированиях.

О ложных минированиях в России Из-за анонимных угроз в Москве и Петербурге четвертую неделю массово эвакуируют суды, больницы и школы. Полиция говорит, что ничего не может с этим сделать