Прокуратура извинилась перед Голуновым за незаконное уголовное преследование. Журналист об этом ничего не знает

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову «в связи с его ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Иван Голунов заявил, что ему об этом неизвестно. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, в свою очередь, сказал, что «прокуратура ЗАО, видимо, внутренним голосом извинялась».

Бадамшин дважды обращался к генпрокурору с требованием принести извинения за незаконное уголовное преследование журналиста.

Генпрокуратура ранее передала жалобу защиты Голунова в нижестоящую инстанцию, поскольку извинения должен принести «прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом». Бадамшин при этом отмечал, что надзор за делом Голунова ведет не прокуратура Москвы, а Генпрокуратура.

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