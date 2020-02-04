«Уральские авиалинии» отказались вывозить из Китая граждан СНГ. В компании заявили, что не имеют на это права

Около 70 граждан СНГ не пустили 3 февраля на рейс «Уральских авиалиний» из китайского Сиань-Сяньяна в Екатеринбург, сообщает «Коммерсант».

Пассажирам из СНГ, имевшим билеты на рейс U6764, заявили, что мест на борту нет. Однако, по оценкам очевидцев, в итоге на рейс допустили лишь около десяти россиян.

Как объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании, с февраля «Уральские авиалинии» имеют право перевозить чартерными рейсами из Китая только граждан России.

В компании добавили, что граждане других стран могут обратиться в службу поддержки авиаперевозчика и вернуть деньги за билеты без штрафов и комиссий.

В связи со вспышкой пневмонии из-за нового коронавируса 2019-nCoV, выявленного в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, власти России объявили о прекращении железнодорожного сообщения с Китаем. Кроме того, с 14 февраля отменяются чартерные рейсы из КНР. Все иностранные граждане, прилетающие в страну из Китая, временно пропускаются только через московский аэропорт Шереметьево. Российская граница на Дальнем Востоке закрыта для предотвращения распространения инфекции. К 5 февраля власти намерены эвакуировать из Китая всех россиян.

По состоянию на 4 февраля в Китае новым вирусом заразились 20471 человек, в других странах — еще 159. От инфекции погибли 427 человек, в том числе двое человек за пределами материкового Китая: один — в Гонконге, второй — на Филиппинах. В России выявлены два случая заражения коронавирусом у приезжих граждан КНР.