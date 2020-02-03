Авиарейсы из Китая в Россию будут пропускать только через Шереметьево

Иностранных граждан, прибывающих в Россию самолетами из Китая, с 4 февраля временно будут пропускать только через московский аэропорт Шереметьево. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ограничения, накладывающиеся из-за новой вспышки вирусной инфекции, не будут распространяться на «граждан Евразийского союза, официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России», добавила она.

С 14 февраля власти России также намерены остановить все чартерные рейсы из Китая. Оснований для полного закрытия авиасообщения с КНР пока нет, заявила Голикова.

Ранее было объявлено, что с 3 февраля полностью прекращается железнодорожное сообщение между Россией и Китаем. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением инфекции.

От вспышки пневмонии из-за нового коронавируса 2019-nCoV, выявленного в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, погиб 361 человек. Еще один заболевший скончался на Филиппинах. В России выявлены два случая заболевания у приезжих китайцев. До 5 февраля российские власти намерены эвакуировать 133 своих граждан из Китая.