«Ровно так, как мы закрепили принадлежность Крыма». Петр Толстой предложил закрепить в Конституции понятие «традиционного» брака

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ понятие брака как союза мужчины и женщины. По его мнению, это создаст «барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ».

«Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России», — заявил Толстой на заседании Госдумы.

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ сенатор Андрей Клишас заявил, что поддерживает инициативу. «Мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу», — сказал он.

С идеей значительно изменить Конституцию РФ в середине января выступил президент России Владимир Путин. В тот же день была сформирована рабочая группа для обсуждения поправок, и уже 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении.