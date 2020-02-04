ЕСПЧ коммуницировал жалобу Навального и «Медиазоны» на цензуру из-за расследования о Приходько, Дерипаске и Рыбке

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Алексея Навального и «Медиазоны» на цензуру со стороны властей РФ из-за запрета на публикацию об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте бизнесмена Олега Дерипаски.

Жалоба коммуницирована по статьям о свободе выражения мнения и пределах использования ограничений в отношении прав. Суд задал российским властям уточняющие вопросы, на которые те должны ответить до 25 мая.

Суд Усть-Лабинского района Кубани признал части расследования ФБК запрещенной информацией уже на следующий день после его выхода — на основании иска Дерипаски к Рыбке из-за публикации его частных фото и видео. В Усть-Лабинском районе Кубани Дерипаска провел детство и платит налоги.

На основании решения Усть-Лабинского суда Роскомнадзор потребовал от «Медиазоны» и некоторых других СМИ убрать фото и видео из новостных заметок о расследовании, пригрозив в противном случае блокировкой соответствующих страниц.