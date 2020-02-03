Сочинский инвестиционный форум перенесли из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум, который должен был пройти в Сочи 12-14 февраля, перенесли из-за коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее распоряжение премьера Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства.

Новые сроки проведения форума пока неясны.

Отменить форум просила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по профилактике распространения вируса. Об отмене говорил также вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, на форуме зарегистрировались четыре тысячи участников, из них «500 — иностранные, из которых половина — представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом».

Мишустин также поручил Минфину оценить затраты, чтобы компенсировать их организатору — «Росконгрессу».

В России к 3 февраля официально подтверждены два случая заражения коронавирусом: в Забайкалье и в Тюменской области заболели граждане Китая.

По данным на утро 3 февраля, в Китае от вируса умер 361 человек, более 17 тысяч заболели.