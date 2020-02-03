Росстат сообщил о замедлении роста ВВП России до 1,3% в 2019 году

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2019 году вырос на 1,3%, сообщил Росстат.

Темпы роста экономики в 2019 году, отмечает «Интерфакс», стали минимальными с 2016 года. Так, по итогам 2018 года, Росстат отчитался о росте ВВП на 2,5%.

Данные Росстата совпадают с прогнозом Минэкономразвития на 2019 год, которое ожидало рост ВВП на 1,3%. При этом, отмечает «Интерфакс», в конце января Минэкономразвития заявляло, что ВВП может вырасти на 1,4%. Всемирный банк ожидал роста ВВП России в 2019 году на 1,2%, МВФ — на 1,1%.

В 2020 году МВФ ожидает роста экономики России на 1,9%, Всемирный банк — на 1,6%. Минэкономразвития считает, что ВВП вырастет на 1,9% при базовом сценарии.