Всемирный банк впервые за год улучшил прогноз роста экономики России

Рост российского ВВП в 2019 году составит 1,2%, следует из очередного доклада Всемирного банка (ВБ).

С начала года банк четыре раза ухудшал прогноз для российской экономики. Так, в октябре ВБ ожидал годового роста на 1%, в январе — на 1,5%.

Среди факторов, которые потенциально окажут негативное влияние на рост экономики, ВБ назвал сокращение прямых иностранных инвестиций, возможность новых санкций, слабеющую мировую экономику.

Минэкономразвития по итогам года ожидает рост ВВП на 1,3%, ЦБ — на 1,1-1,2%. Регулятор в течение 2019 года несколько раз ухудшал перспективы роста экономики. В начале ноября ЦБ ожидал годового роста ВВП на 1%, но к концу того же месяца улучшил оценку.