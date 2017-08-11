Российский ВВП рекордно вырос. Неужели кризис закончился? Объясняет экономист Сергей Журавлев

11 августа Росстат опубликовал данные о состоянии экономики во втором квартале 2017 года. Оказалось, что российский ВВП вырос с апреля по июль на 2,5% год к году (в первом квартале рост составил всего 0,5%). Это самый высокий показатель с конца 2013-го. Минэкономразвития, которому подчиняется Росстат, предсказывало резкий рост ВВП — до 2,7%, независимые эксперты прогнозировали рост на 1,3%. «Медуза» спросила у экономиста Сергея Журавлева, означает ли это, что российская экономика восстанавливается после кризиса, начавшегося в 2014 году.

Сергей Журавлев

Экономист

На увеличение ВВП повлияло укрепление рубля. В годовом сравнении рубль укрепился к доллару на 23%, к евро — на 28%. Это повлекло за собой мощный рост импорта, за полгода в годовом сравнении он вырос почти на треть. Рост импорта влечет за собой рост торговли, например, оживились рынки комплектующих для автомобилей и телевизоров, которые собираются в России.

Росстат не дает подробной разбивки, но судя по тому, что он давал по первому кварталу, на рост ВВП повлиял также рост добычи природного сырья и его транспортировка. Россия в 2016 году установила рекорд по добыче нефти; по другим компонентам также держатся очень высокие — исторические — показатели.

Еще один фактор, повлиявший на рост ВВП, связан с очень холодной весной и началом лета — это автоматически увеличило потребление и производство энергетических ресурсов.

Если такая динамика сохранится, то рост ВВП в 2017 году к 2016 году может составить 2,5% или даже 2,6%. Это говорит о том, что в четвертом квартале этого года экономика России может достигнуть исторических максимумов.

Но, скорее всего, динамика все же замедлится — прекратилось укрепление рубля, объемы импорта сохранятся на прежнем уровне. Замедлить динамику может фактор неблагоприятного сельскохозяйственного года с ожидаемым невысоким урожаем — он очень существенно влияет на ВВП третьего квартала.

Если не ограничиваться одним показателем ВВП, а посмотреть всю вилку — импорт, динамику розничного товарооборота и так далее, — становится видно: рост ВВП начался со второго квартала 2016-го, показатели благосостояния и доходов населения стали реально расти с конца года. Экономика вышла из рецессии, ее рост соответствует тому, который мы наблюдали в 2011 году. Мы оттолкнулись от дна и наблюдаем быстрый рост.