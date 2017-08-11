Росстат отчитался о пятикратном ускорении роста ВВП во втором квартале 2017 года

Рост российского ВВП во втором квартале 2017 года составил 2,5 процента (год к году) — в пять раз больше, чем в первом (0,5%). Об этом отчитался 11 августа Росстат. Таким образом квартальный рост ВВП стал максимальным с конца 2013 года.

Эти данные хуже прогноза Минэкономразвития, которое предсказывало разгон роста ВВП до 2,7 процента во втором квартале. В Институте экономической политики имени Егора Гайдара такие прогнозы называли излишне оптимистическими, предсказывая рост только 1,3 процента.

С апреля (после первого квартала) 2017 года Росстат подчиняется Минэкономразвития. Ранее он подчинялся непосредственно правительству.