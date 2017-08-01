Институт Гайдара отказался верить в прогноз Минэкономразвития о резком росте ВВП

Аналитики Института экономической политики имени Егора Гайдара, РАНХиГС и Всемирной академии внешней торговли представили прогноз, который противоречит выводам Минэкономразвития о предстоящем росте ВВП. Экономический мониторинг Института Гайдара опубликован 31 июля.

В нем эксперты заявляют, что рост ВВП во втором квартале 2017 года составил только 1,3 процента, а не ускорился до 2,7 процента, как об этом 26 июля объявлял министр экономического развития Максим Орешкин. Фактический рост в первом квартале составил только полпроцента.

Оценки роста ВВП по итогам всего 2017 года также значительно расходятся. Если в Минэкономразвития полагают, что экономика может вырасти даже больше 2 процентов, то в Институте Гайдара прогнозируют рост ВВП только 1,3 процента.

Более того, эксперты считают, что на 2 процента роста ВВП Россия не выйдет и к 2019 году. Прогноз на 2018 год составил 1,4 процента, а на 2019 — 1,2. При падении среднегодовых цен на нефть ниже 45 долларов за баррель, по оценке Института Гайдара, рост ВВП в 2017 году составит только 0,9 процента (2018 — 0,8%, 2019 — 0,7%).

«Мы по-прежнему не видим реальных факторов роста экономики выше уровня 1,0–1,5 процента в год. Очевидно, что прогнозируемые и нами, и Минэкономразвития России темпы роста не могут рассматриваться как приемлемые. В этом контексте чрезвычайно важным шагом стало бы принятие новой программы экономических реформ, которая позволит ускорить рост экономики и расширить возможности, в том числе, и для бюджетного маневра», — говорится в мониторинге Института Гайдара.