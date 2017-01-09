Росстат на одну пятую сократил падение экономики в 2015 году

Росстат скорректировал свою оценку падения российской экономики в 2015 году. Теперь ведомство считает, что спад ВВП составил не 3,7, а всего 3 процента.

Поводом для переоценки стал пересмотр итогов третьего квартала 2015 года. Как отмечают «Ведомости», Росстату предстоит еще дважды переоценить экономические показатели 2015 года — в марте и в конце 2017 года.

Сократить спад ВВП почти на пятую часть удалось, пересмотрев влияние сектора госуправления и обеспечения военной безопасности. Ранее Росстат считал, что валовая добавленная стоимость этого укрупненного сектора экономики падала на 0,8 процента, а теперь там зафиксирован рекордный рост на 3,4 процента.

«Ведомости» предполагают, что на улучшение показателей могли повлиять поставки военной техники в Сирию, которые начались как раз в третьем квартале 2015 года. В указанный сектор экономики также входит обеспечение правопорядка, деятельность судебной системы, контроль и регулирование вопросов, связанных с обороной, включая обеспечение военной техникой, продовольствием и снаряжением.