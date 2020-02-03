Россия из-за коронавируса остановила железнодорожное сообщение с КНДР

Пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно приостановлено с 3 февраля, сообщает пресс-служба РЖД.

Это сделано по просьбе северо-корейской стороны, которая также закрыла сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.

С 3 февраля также полностью прекращено железнодорожное сообщение между Россией и Китаем, где выявлена вспышка пневмонии из-за нового коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, в Китае от коронавируса погиб 361 человек, еще один человек скончался на Филиппинах. На территории России коронавирус выявлен у двух граждан Китая. Правительство РФ решило временно перестать пускать китайских граждан в страну без туристических виз. Премьер-министр Михаил Мишустин допустил, что китайцев, у которых выявят новую инфекцию, будут депортировать из страны.