Власти Петербурга объявили, что не знают, кто сносил СКК «Петербургский»

Власти Санкт-Петербурга не получали уведомление о демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при котором погиб рабочий, кто этим занимался, в Смольном не знают. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, передает «Интерфакс».

«Официальных заявлений мы не получали. Должны или не должны [уведомлять о начале сноса], на эти вопросы ответы ищет следствие», — сказал чиновник.

Он не стал давать оценку действиям подрядчиков, занимавшихся сносом, уточняет «Интерфакс».

В пресс-службе Госстройнадзора Петербурга агентству сообщили, что градостроительный кодекс не предполагает получение разрешения на снос здания.

Здание СКК «Петербургский» обрушилось 31 января, под завалами нашли тело рабочего, который демонтировал крышу. «Фонтанка» писала, что подрядчики не имели опыта подобной работы, а руководство вынудило сотрудника работать без страховки. Стройку на месте «Петербургского» ведет бизнесмен Геннадий Тимченко.

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