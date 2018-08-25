Геннадий Тимченко объявил о планах построить в Петербурге самую большую в мире ледовую арену. За 20 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге к 2023 году планируется построить самый большой в мире ледовый дворец, объявил президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко.

Предполагается, рассказал Тимченко, что в хоккейной конфигурации новая арена будет вмещать до 22,5 тысячи человек. Ледовый дворец, по его словам, также планируется использовать для проведения концертов.

Ориентировочная стоимость проекта — «как минимум 20 миллиардов рублей, а то и больше», сказал Тимченко, добавив, что речь идет не о государственном финансировании, а о «частном предприятии».