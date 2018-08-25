Геннадий Тимченко объявил о планах построить в Петербурге самую большую в мире ледовую арену. За 20 миллиардов рублей
В Санкт-Петербурге к 2023 году планируется построить самый большой в мире ледовый дворец, объявил президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко.
Предполагается, рассказал Тимченко, что в хоккейной конфигурации новая арена будет вмещать до 22,5 тысячи человек. Ледовый дворец, по его словам, также планируется использовать для проведения концертов.
Ориентировочная стоимость проекта — «как минимум 20 миллиардов рублей, а то и больше», сказал Тимченко, добавив, что речь идет не о государственном финансировании, а о «частном предприятии».
Геннадий Тимченко занимает пост президента петербургского хоккейного клуба СКА с 2011 года. Он также является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вице-президентом Олимпийского комитета России.
В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге был открыт футбольный стадион, известный как «Зенит-Арена». Строительство стадиона велось почти 10 лет и обошлось, по разным оценкам, в 43-48 миллиардов рублей.