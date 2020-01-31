Под завалами спорткомплекса в Петербурге найдено тело погибшего рабочего

Спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». Об этом «Интерфаксу» сообщил глава управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

«Обнаружено тело погибшего работника. Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы, с ними работают представители следственных органов», — сказал Аникин. По его словам, спасатели планируют извлечь тело из-под завалов в течение двух часов.

По словам источников «Фонтанки» и «Невских новостей», погибший — 29-летний сварщик Максим Кучеров. «Фонтанка» пишет, что он вышел на крышу СКК из строительной люльки без страховки. «Невские новости» сообщают, что у него был страховочный трос, но его обрезало обрушившимися строительными конструкциями.

Внимание! Человек, появляющийся на видео, погиб.

Обрушение крыши спорткомплекса в Петербурге Meduza

Крыша СКК «Петербургский» обрушилась 31 января во время работ по демонтажу комплекса. Площадь обрушения оценивается в 25-28 тысяч квадратных метров. СК начал проверку по факту происшествия.

СКК «Петербургский» был открыт в 1980 году. Комплекс перестраивают для проведения в нем матчей чемпионата мира по хоккею в 2023 году.