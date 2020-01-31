Под завалами спорткомплекса в Петербурге найдено тело погибшего рабочего
Спасатели обнаружили тело погибшего при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». Об этом «Интерфаксу» сообщил глава управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин.
«Обнаружено тело погибшего работника. Остальные члены бригады, их всего было четверо, живы, с ними работают представители следственных органов», — сказал Аникин. По его словам, спасатели планируют извлечь тело из-под завалов в течение двух часов.
По словам источников «Фонтанки» и «Невских новостей», погибший — 29-летний сварщик Максим Кучеров. «Фонтанка» пишет, что он вышел на крышу СКК из строительной люльки без страховки. «Невские новости» сообщают, что у него был страховочный трос, но его обрезало обрушившимися строительными конструкциями.
Внимание! Человек, появляющийся на видео, погиб.
Крыша СКК «Петербургский» обрушилась 31 января во время работ по демонтажу комплекса. Площадь обрушения оценивается в 25-28 тысяч квадратных метров. СК начал проверку по факту происшествия.
СКК «Петербургский» был открыт в 1980 году. Комплекс перестраивают для проведения в нем матчей чемпионата мира по хоккею в 2023 году.