На Филиппинах умер заразившийся 2019-nCoV. Это первая смерть от нового вируса за пределами Китая

На Филиппинах умер 44-летний мужчина, заразившийся новым типом коронавируса . Об этом сообщило местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это первый известный случай смерти от 2019-nCoV за пределами материкового Китая, отмечает Reuters.

По последним данным, в Китае от вируса умерли 304 человека; всего заболели 14 411 человек, выздоровели 330 человек. За истекшие сутки число заразившихся в стране выросло на 2590 человек, число смертельных случаев — на 45.

31 января власти России сообщили о двух первых случаях заражения 2019-nCoV в стране. Россия ограничила авиасообщение с Китаем и закрыла границу с Монголией.

Гражданам Китая на время запретили безвизовые туристические поездки в Россию и приостановили выдачу российских рабочих виз.

3-4 февраля россиян, которые находятся в эпицентре эпидемии, китайском городе Ухань, начнут эвакуировать на родину военными самолетами.