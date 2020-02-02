Из Китая хотят уехать по меньшей мере 130 россиян. Их эвакуируют на военных самолетах

130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться новый тип коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров.

«Мы установили связь с 202 гражданами России в провинции Хубэй, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию в рамках объявленной эвакуации. Продолжаем формирование списка, так как еще не все соотечественники окончательно определились», — сказал Егоров.

По его словам, о порядке и времени эвакуации будет объявлено позже.

31 января правительство РФ объявило о начале эвакуации россиян из провинции Хубэй. Владимир Путин поручил привлечь к эвакуации самолеты Воздушно-космических сил России.

В провинции Хубэй находится 341 гражданин России, в столице провинции, городе Ухань — 300 россиян.