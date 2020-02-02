Брат любовницы Джеффа Безоса подал к миллиардеру иск о клевете. Он отвергает подозрения в сливе интимных фотографий Безоса

Майкл Санчес — брат любовницы Джеффа Безоса Лорен Санчес — подал к основателю Amazon иск о клевете, сообщает Bloomberg.

Согласно иску Санчеса, Безос и его консультант по безопасности Гэвин де Беккер (он тоже выступает ответчиком по иску) сообщили прессе, что Санчес якобы передал интимные снимки Безоса, которые тот присылал любовнице, таблоиду National Enquirer.

Санчес утверждает, что он не мог передать фотографии National Enquirer, так как у него никогда не было к ним доступа.

Юрист Безоса заявил, что его клиент ответит на обвинения в суде. Юрист Лорен Санчес заявил, что, по мнению его клиентки, Майкл Санчес действительно передал National Enquirer интимные фото Безоса и тем самым совершил «непростительное предательство».

В январе 2019 года, на следующий день после объявления о разводе Джеффа Безоса с женой Маккензи, National Enquirer опубликовал интимную переписку миллиардера с его любовницей, телеведущей Лорен Санчес. Безос поручил провести расследование о сливе переписки. Представители American Media (издатель National Enquirer) потребовали прекратить его, пригрозив публикацией личных фотографий Безоса, в том числе обнаженных.

В марте 2019 года Гэвин де Беккер заявил, что National Enquirer заплатил за переписку и фото брату любовницы Безоса Лорен Санчес. Но он намекнул, что реальным источником слива могли стать саудовские хакеры, взломавшие телефон Безоса в мае 2018 года. По словам де Беккера, саудовские власти организовали кампанию по дискредитации Безоса, посколько принадлежащее ему издание The Washington Post подробно писало об своего колумниста Джамаля Хашогджи.

В январе 2020 года The New York Times сообщила, что в ходе расследования утечки личных фотографий Безоса прокуратура не обнаружила никакой связи между этим событием и предполагаемым взломом телефона миллиардера саудовскими хакерами.