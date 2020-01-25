NYT: взлом телефона Джеффа Безоса саудовскими хакерами и публикация его личных фото не связаны

В ходе расследования утечки в прессу личных фотографий основателя Amazon Джеффа Безоса не обнаружено никакой связи между этим событием и предполагаемым взломом телефона миллиардера саудовскими хакерами, пишет The New York Times.

Приоритетной считается версия, что сообщения, которыми обменивались Безос и телеведущая Лорен Санчес, передал таблоиду National Enquirer брат возлюбленной миллиардера.

American Media Inc., которой принадлежит National Enquirer, заявила, что получила материалы для публикации от брата телеведущей Майкла Санчеса, назвав ложными предположения, что «в подготовку публикации была каким-либо образом вовлечена третья сторона».

CNN со ссылкой на The Wall Street Journal также сообщает, что у прокуратуры, расследующей публикацию переписки Безоса с Лор, есть доказательства того, что материалы передал National Enquirer именно Майкл Санчес.

21 января ряд СМИ, в том числе The Guardian, сообщили, что хакеры взломали телефон Джеффа Безоса после того, как он получил в WhatsApp вредоносный файл, предположительно отправленный с номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салман. Посольство Саудовской Аравии в США назвало «абсурдом» предположения СМИ о том, что «королевство стоит за взломом телефона мистера Джеффа Безоса».

Ранее сам Безос намекал, что публикация его переписки могла быть связана с , в организации которого подозревают власти Саудовской Аравии. Хашогджи работал в The Washington Post, принадлежащей Безосу.