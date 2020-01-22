The Guardian: телефон Джеффа Безоса взломали, когда он получил сообщение от принца Саудовской Аравии

Хакеры взломали телефон основателя Amazon, миллиардера после того, как он получил в WhatsApp вредоносный файл, предположительно отправленный с номера наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на источники.

Цифровая экспертиза показала, что телефон, вероятно, был взломан 1 мая 2018 года, когда с номера саудовского принца пришло сообщение с видеофайлом, пишет The Wall Street Journal. Перед этим Безос и бин Салман дружески общались в мессенджере.

После отправки файла с телефона Безоса в течение нескольких часов скачали большой объем данных. Что именно похитили с телефона и как это использовали, неизвестно.

Посольство Саудовской Аравии в США назвало «абсурдом» предположения СМИ о том, что «королевство стоит за взломом телефона мистера Джеффа Безоса».

О том, что Саудовская Аравия может быть причастна к взлому телефона Безоса, ранее говорил его консультант по безопасности Гэвин де Беккер. Он связывал взлом с , в организации которого подозревают власти Саудовской Аравии.

В январе 2019 года, то есть спустя больше чем полгода после взлома телефона Джеффа Безоса, таблоид National Enquirer опубликовал переписку миллиардера и его возлюбленной, телеведущей Лорен Санчес. Как утверждала газета The Wall Street Journal, таблоид получил информацию от брата телеведущей Майкла Санчеса, заплатив ему 200 тысяч долларов.