Правительство временно запретило гражданам Китая въезжать в Россию без туристических виз

Правительство РФ со 2 февраля временно ограничило безвизовые туристические поездки граждан Китая в Россию, предусмотренные соглашением между двумя странами.

Такое решение приняли, чтобы помешать распространению в России, сказано в распоряжении правительства.

Одновременно с этим правительство, как и анонсировалось ранее, временно приостановило выдачу трудовых виз гражданам Китая. Также запрещен въезд граждан Китая в Россию через четыре пропускных пункта на границе с Монголией.