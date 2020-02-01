Правительство временно запретило гражданам Китая въезжать в Россию без туристических виз
Источник: Правительство РФ
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Правительство РФ со 2 февраля временно ограничило безвизовые туристические поездки граждан Китая в Россию, предусмотренные соглашением между двумя странами.
Такое решение приняли, чтобы помешать распространению новой коронавирусной инфекции в России, сказано в распоряжении правительства.
Одновременно с этим правительство, как и анонсировалось ранее, временно приостановило выдачу трудовых виз гражданам Китая. Также запрещен въезд граждан Китая в Россию через четыре пропускных пункта на границе с Монголией.