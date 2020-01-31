Путин сменил полпреда в Конституционном суде. Им стал бывший глава Минюста Александр Коновалов

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Кремль.

До этого полпредом президента в Конституционном суде был Михаил Кротов. Чем займется Кротов после отставки, не уточняется, но в указе содержится формулировка «в связи с переходом на другую работу».

Александр Коновалов возглавлял Минюст РФ с мая 2008 года и до смены состава правительства России в январе 2020 года.

15 января Владимир Путин анонсировал конституционную реформу в России. Президент, в частности, предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и и усилить роль Госсовета. Уже через восемь дней после заявления Путина Госдума приняла законопроект о поправках в первом чтении.