ProtonMail удалил аккаунты авторов ложных сообщений о бомбах

ProtonMail, заблокированный в России 29 января, удалил ящики, с которых в российские госучреждения отправляли ложные сообщения о минировании. Об этом сказано в сообщении швейцарского почтового сервиса.

«Наше расследование подтвердило, что угрозы действительно отправляли из ProtonMail <…> Мы сохранили имеющуюся у нас информацию о наших абонентах и можем передать ее российским властям по официальному запросу через полицию Швейцарии», — говорится в тексте на сайте ProtonMail.

Сервис подчеркнул, что такая возможность «всегда была доступна российским властям»: «Их нежелание обратиться за помощью к нам или швейцарским силовым ведомствам только мешало быстрому задержанию ответственных за эти угрозы».

Роскомнадзор утверждал, что «сведения об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз, [сервисом] не предоставлены», а ProtonMail якобы отвечал «категорическим отказом на «неоднократные запросы о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информаци».

Обращался ли Роскомнадзор к сервису за информацией непосредственно об аккаунтах, с которых шла рассылка, в пресс-релизе ведомства не уточнялось.

О том, что ложные сообщения о минировании в российские госучреждения приходили с адресов ProtonMail, сообщила ФСБ.

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