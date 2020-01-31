Минюст предложил повысить штрафы за нарушение скоростного режима. В шесть раз — за превышение на 20 километров в час
Министерство юстиции РФ представило новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где среди прочего предлагается ужесточить наказание за превышение скорости движения. Первым на это обратил внимание «Коммерсант».
Минюст предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час — с 500 рублей до трех тысяч рублей. За превышение на 40-60 километров в час предлагается установить штраф в размере четырех тысяч рублей (вместо 1-1,5 тысячи рублей).
За превышение скорости более чем на 60 километров в час предлагается штрафовать на пять тысяч рублей или лишать водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. В действующей редакции КоАП предусмотрено наказание за превышение на 60-80 километров в час (2-2,5 тысячи рублей штрафа или лишение) или более чем на 80 километров в час (штраф пять тысяч рублей или лишение).
За повторное превышение скорости на 40-60 километров в час или выше предлагается ввести штраф 10 тысяч рублей или лишать прав на один год.
В 2019 году в правительстве России обсуждали предложение снизить «нештрафуемый» порог превышения скорости на дорогах до 10 километров в час с нынешних 20. Бывший вице-премьер Максим Акимов говорил в декабре, что это произойдет в течение трех лет.