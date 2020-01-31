Министерство юстиции РФ представило новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), где среди прочего предлагается ужесточить наказание за превышение скорости движения. Первым на это обратил внимание «Коммерсант».

Минюст предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час — с 500 рублей до трех тысяч рублей. За превышение на 40-60 километров в час предлагается установить штраф в размере четырех тысяч рублей (вместо 1-1,5 тысячи рублей).

За превышение скорости более чем на 60 километров в час предлагается штрафовать на пять тысяч рублей или лишать водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. В действующей редакции КоАП предусмотрено наказание за превышение на 60-80 километров в час (2-2,5 тысячи рублей штрафа или лишение) или более чем на 80 километров в час (штраф пять тысяч рублей или лишение).

За повторное превышение скорости на 40-60 километров в час или выше предлагается ввести штраф 10 тысяч рублей или лишать прав на один год.

В 2019 году в правительстве России обсуждали предложение снизить «нештрафуемый» порог превышения скорости на дорогах до 10 километров в час с нынешних 20. Бывший вице-премьер Максим Акимов говорил в декабре, что это произойдет в течение трех лет.