Вице-премьер Акимов: нештрафуемый порог превышения скорости понизят до 10 километров в час. На это потребуется около трех лет

Допустимый порог превышения скорости на дорогах снизят до 10 километров в час с нынешних 20. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Максим Акимов, передает «Прайм».

Акимов уточнил, что снижать порог будут постепенно — в режиме пилотных зон, когда регионам дадут право самим устанавливать режим. По словам министра, изменения в законодательство внесут в 2020-м.

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев дважды в 2019 году поручал изучить вопрос о пороге допустимого превышения скорости и штрафах.

Акимов ранее называл этот вопрос дискуссионным. МВД против снижения порога до 10 километров в час, говорил глава министерства Владимир Колокольцев. При этом, по его словам, ведомство «выступает за увеличение скорости на автомагистралях».