Наама Иссахар вышла на свободу

Гражданка Израиля Наама Иссахар, в России по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков и помилованная 29 января Владимиром Путиным, вышла на свободу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Когда именно израильтянка покинула колонию в Подмосковье, где она отбывала наказание, не уточняется.

Просьбы о помиловании Иссахар ранее направляли Владимиру Путину президент и премьер-министр Израиля. 23 января в ходе визита в Иерусалим российский президент заявил на встрече с матерью Наамы Иссахар, что с ее дочерью «все будет хорошо». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заверил, что процесс помилования тормозится только из-за нежелания осужденной подавать соответствующее прошение. После этого девушка написала личное прошение президенту.

По данным израильских СМИ, ради освобождения Наамы Иссахар власти Израиля согласились передать России Александровское подворье в Иерусалиме.

Ожидается, что Наама Иссахар вернется на родину вместе с израильским премьером Беньямином Нетаньяху, который 30 января будет находиться с визитом в Москве.