Владимир Путин помиловал Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.

Как писали израильские СМИ, в обмен на освобождение Иссахар Израиль согласился передать России в Иерусалиме. Официально это не подтверждалось.

До вынесения приговора Иссахар Россия предлагала Израилю обменять ее на гражданина РФ Алексея Буркова, подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами. Власти Израиля не пошли на это, так как к тому моменту судом уже было принято решение выдать его США.