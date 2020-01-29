Владимир Путин помиловал Нааму Иссахар
Источник: Президент России
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Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.
Как писали израильские СМИ, в обмен на освобождение Иссахар Израиль согласился передать России Александровское подворье в Иерусалиме. Официально это не подтверждалось.
До вынесения приговора Иссахар Россия предлагала Израилю обменять ее на гражданина РФ Алексея Буркова, подозреваемого в мошенничестве с кредитными картами. Власти Израиля не пошли на это, так как к тому моменту судом уже было принято решение выдать его США.