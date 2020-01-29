В приложении для звонков Google Phone нашли функцию записи разговора

Сообщество XDA Developers обнаружило функцию записи и транскрипции телефонных разговоров в последней бета-версии Google Phone (предустановленное приложение для звонков на Android).

Google не анонсировала такую возможность. Как выяснили разработчики XDA Developers, бета-версия Google Phone 44 предупреждает пользователя, что для записи беседы может потребоваться согласие обеих сторон.

Для гарантии, что все участники разговора знают о записи, приложение голосом будет каждый раз сообщать о ее начале и конце.

Таким образом Google рассчитывает предотвратить любые незаконные или скрытые записи бесед, отмечают XDA Developers. Они добавляют, что обнаружение опции в коде приложения не означает, что запись звонков реализуют для всех пользователей.