Justin Lane / EPA / Scanpix / LETA

Технология Face Unlock, используемая в новом смартфоне Pixel 4 для разблокировки экрана по изображению лица, позволяет разблокировать устройство даже если глаза его владельца при этом закрыты. На это обратили внимание журналисты и эксперты по безопасности, получившие Pixel 4 до его официального релиза; позже эту информацию подтвердили в Google.

Эта особенность всерьез угрожает безопасности, так как смартфон может разблокировать посторонний человек, просто поднеся его к лицу спящего владельца.

На первоначальных версиях устройства, фотографии которых утекли в интернет, в меню настроек безопасности присутствовала опция «требовать, чтобы глаза были открыты», но в итоговой версии устройства ее не оказалось.

Официальный сайт поддержки Google прямо подтверждает, что телефон может быть разблокирован, «если кто-то поднесет его к вашему лицу, даже когда у вас закрыты глаза». «Держите телефон в надежном месте, например, в переднем кармане одежды или в сумке», — предлагает Google. Компания также советует для обеспечения безопасности включить дополнительную блокировку по пин-коду или графическому ключу.

В официальном комментарии Google не пояснили, почему эта особенность появилась и компания ничего не сделала для ее устранения, хотя знала о ней. «Мы продолжим улучшать Face Unlock в будущем», — говорится в заявлении компании. Старт продаж Pixel 4 намечен на 24 октября.

Григорий Левченко