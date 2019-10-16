Google спрятала телефоны Pixel 4 в коробки с пиццей. В таком виде их прислали на обзор журналистам и блогерам

На презентации 15 октября Google представила свои новые телефоны Pixel 4 и Pixel 4 XL. Журналистам и блогерам разослали тестовые устройства — но не как обычно, а в коробках с пиццей Dominoʼs! Pixel 4 спрятали в выемку в верхней части коробки с надписью «премиальный топпинг». В самой коробке, собственно, лежала пицца.

Коробку украсили кратким описанием возможностей Pixel 4. В него встроен голосовой помощник Google Assistant и специальный радар, благодаря которому телефон распознает жесты. Ими, к примеру, можно выключать будильник или регулировать громкость музыки.

Видео с распаковкой Pixel 4 можно посмотреть ниже.