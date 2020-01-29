Карту «Тройка» объединят со «Стрелкой»

Карта «Стрелка», предназначенная для оплаты проезда в транспорте Подмосковья, будет объединена с «Тройкой», использующейся в Москве. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы договорились с мэром Москвы, что объединяем платежные системы. Будет единый документ. Это очень чувствительно, потому что в этих картах [можно] запутаться. Большое требование было у жителей выпустить единую карту», — сказал губернатор.

Когда именно две карты будут объединены, Воробьев не уточнил.

В октябре 2019 года в Москве и Московской области были запущены Московские центральные диаметры — пригородные электропоезда оказались интегрированы в систему московского городского транспорта. Проезд по МЦД оплачивается с помощью «Тройки».