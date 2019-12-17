На некоторые карты «Тройка» случайно зачислили 20 тысяч рублей. Департамент транспорта Москвы назвал это «подарком к Новому году»

Департамент транспорта Москвы подтвердил, что на некоторые карты «Тройка», предназначенные для оплаты проезда, случайно были зачислены лишние деньги.

Речь идет о «единичных случаях после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД» (Московские центральные диаметры), рассказали РБК в департаменте транспорта.

Представители департамента транспорта пообещали, что случайно начисленные суммы не будут списаны, а карты деактивированы. «Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком к Новому году», — заявили собеседники РБК.

16 декабря о том, что на его «Тройке», где было менее 100 рублей, откуда-то появились 20 тысяч, рассказал блогер Антон Белицкий. После того, как Белицкий опубликовал рассказ в «Яндекс.Дзен», с ним связалась пресс-служба Московского метрополитена и предложила обменять его «Тройку» на новую транспортную карту, на которой лежали бы 1000 рублей и несколько подарков от метро, включая елочный шар. Белицкий согласился.

«Варламов.ру», в свою очередь, сообщил со ссылкой на анонимные источники о еще нескольких случаях, когда баланс «Троек», которыми пользовались на МЦД, неожиданно пополнялся. Сообщали ли обладатели таких транспортных карт о произошедшем сотрудникам метро, не уточнялось.

Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября. После запуска пассажиры жаловались на сбои в систем оплаты, отставание поездов от расписания и слишком короткие составы, из-за которых в часы пик происходили давки. Мэрия Москвы и Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), отвечающая за МЦД, пообещали сделать все возможное для устранения проблем.

Из-за сбоев в системе оплаты проезд по МЦД с 25 ноября по 8 декабря был бесплатным. С 9 декабря на МЦД вновь стали взимать плату за проезд, заявив, что все турникеты работают в штатном режиме. При этом некоторые пассажиры продолжили жаловаться на некорректную работу системы оплаты.