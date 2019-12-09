Проезд на МЦД вновь стал платным

На Московских центральных диаметрах (МЦД) с понедельника, 9 декабря, вновь стали взимать плату за проезд.

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), отвечающей за МЦД, заявили, что все турникеты работают в штатном режиме.

Бесплатный проезд на МЦД был введен как временная мера 25 ноября сроком на две недели после многочисленных сбоев системы оплаты в первые дни работы. Ответственность за сбой в работе системы оплаты и финансовые расходы на бесплатный проезд мэрия Москвы возложила на перевозчика — ЦППК.

Пассажиры МЦД, запущенных 21 ноября, также жаловались на сбои в расписании, поломки поездов и слишком короткие составы, из-за которых в часы пик происходили давки. Мэрия и ЦППК обещали сделать все возможное, чтобы устранить проблемы.