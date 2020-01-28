В Северодвинске зафиксировали скачок радиационного фона. Власти говорят о сломавшемся датчике

В Северодвинске в Архангельской области зафиксирован скачок радиации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Датчик сработал в „зеленой зоне“, то есть в пределах нормы — от 0,2 до 0,4 микрозивертов в час. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта. Превышения фона как такового не было сильного», — пояснили в пресс-службе.

Позднейшие замеры превышения радиационного фона не показали. Администрация города подчеркнула, что срабатывание датчика оказалось ложным из-за технического сбоя.

В августе 2019 года неподалеку от Северодвинска произошла авария во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате инцидента погибли пять человек. Из-за аварии радиационный фон в городе кратковременно оказался повышен.