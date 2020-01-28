Суд в Калмыкии отменил розыск Елены Батуриной по делу о клевете

Суд Элисты отменил постановление о розыске главы компании Inteco Management Елены Батуриной по делу о клевете. Об этом РБК сообщил инициатор уголовного дела Эренцен Манжеев.

В розыск Батурину объявили в конце декабря 2019 года из-за того, что она пять раз не пришла в суд. После отмены постановления о розыске дело передали для рассмотрения по существу, уточняет РБК.

Манжеев — финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора Батурина. В иске он утверждал, что Батурина оклеветала его на суде с братом в Австрии. Виктор Батурин был первым вице-президентом компании «Интеко», строительную компанию основал с сестрой, в 2006-м они поделили бизнес.

Елена Батурина — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, она занимает первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes. Журнал оценивает ее состояние в 1,2 миллиарда долларов.