Суд в Калмыкии объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Мировая судья в Элисте объявила в розыск Елену Батурину — главу компании Inteco Management и вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщают РБК и «Ведомости» со ссылкой на копию постановления судьи.

Батурина объявлена в розыск как фигурантка уголовного дела о клевете. Оно было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора.

Манжеев подал заявление в сентябре 2019 года, Он утверждает, что Батурина оклеветала его в ходе судебной тяжбы со своим братом в Австрии. Она якобы заявила, что против Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением доступа к ее средствам по фальшивым документам.

27 декабря мировая судья постановила объявить Батурину в розыск. Причиной стала то, что Батурина пять раз не являлась в суд. При этом ей известно об уголовном деле, считает судья: для ее защиты наняты четыре адвоката. Они говорят, что не имеют прямых контактов своей клиентки и не могут с ней связаться.

На Батурину наложено обязательство о явке (ходатайство Манжеева о домашнем аресте суд отклонил). Обеспечить ее розыск поручено МВД Калмыкии. На время розыска суд постановил приостановить уголовное дело.

Руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков заявил Forbes, что постановление суда в Калмыкии незаконно и будет обжаловано.

Елена Батурина занимает первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes. Журнал оценивает ее состояние в 1,2 миллиарда долларов. В прошлом Батурина была одним из крупнейших девелоперов Москвы, сейчас она развивает бизнес за рубежом.

Виктор Батурин раньше был первым вице-президентом компании «Интеко», которую основал вместе с сестрой. В 2006 году Елена и Виктор Батурины разделили бизнес, с тех пор между ними продолжаются судебные тяжбы из-за активов «Интеко». В 2013 году Батурин был осужден на семь лет колонии по делу в мошенничестве с векселями «Интеко». Его освободили через три года, неотбытую часть наказания заменили на штраф.