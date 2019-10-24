Супруга Юрия Ковальчука впервые вошла в рейтинг богатейших женщин России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших женщин России.

Первое место в списке продолжает удерживать Елена Батурина — глава Inteco Management и супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Второе место вновь досталось основательнице интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук (1 миллиард долларов). Таким образом, в рейтинге впервые оказались две обладательницы миллиардного состояния, отмечает Forbes.

Новичком рейтинга стала Татьяна Ковальчук — супруга совладельца банка «Россия» и группы «Согаз» Юрия Ковальчука, который входит в ближайшее окружение Владимира Путина. С состоянием в 600 миллионов долларов она заняла третье место списка Forbes.

Совокупное состояние участниц рейтинга богатейших женщин России составило рекордные 9,9 миллиарда долларов.