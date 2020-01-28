Куратором Крыма вместо Козака станет Хуснуллин

Куратором Крыма в правительстве РФ станет вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

В предыдущем составе правительства Крым курировал Дмитрий Козак, он перешел в администрацию президента РФ на должность заместителя главы.

Хуснуллин стал вице-премьером 21 января 2020 года, войдя в новое правительство под руководством Михаила Мишустина. До назначения он был заместителем мэра Москвы по вопросам строительства.

Козак занимался вопросами Крыма с момента присоединения полуострова к России в 2014-м.